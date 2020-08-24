YKS 2020 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları…
Milyonlarca adayın başvurduğu 2020 YKS’de tercih dönemi sona erdi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti.
2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih dönemi sona erdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçlarına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.
Aygün, 2020 YKS tercih sonuçları hakkında “Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.” dedi.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020
heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym
YKS tercihleri sonuçları sonrası kayıt tarihleri
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.