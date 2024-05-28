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Eğitim
AA 28.05.2024 15:08

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Ara tatil ne zaman olacak?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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