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YDS geç başvuruları bugün sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından, YDS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.
Etiketler: ösym Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDSSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:18
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