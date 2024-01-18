Yarıyıl tatili yarın başlıyor

2023-2024 Eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Öğrenciler yarın karnelerini alacak, Derslere 2 hafta ara verecek.

5 Şubat pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 19 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

8 ve 12'nci sınıflar için sınav heyecanı

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.