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Eğitim
TRT Haber 18.01.2024 00:01

Yarıyıl tatili yarın başlıyor

19 milyondan fazla öğrenci için yarıyıl tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alacak, derslere 2 haftalık mola verilecek. İkinci dönem için ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Yarıyıl tatili yarın başlıyor
[Fotograf: AA]

2023-2024 Eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Öğrenciler yarın karnelerini alacak, Derslere 2 hafta ara verecek.

5 Şubat pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 19 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

8 ve 12'nci sınıflar için sınav heyecanı

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 

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