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Eğitim
AA 20.06.2025 14:46

Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi

LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise yarın ve pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, sonrasında yerleştirme süreçleri başlayacak.

Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi

Zanaat atölyelerinde temel mesleki eğitim verilecek

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

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