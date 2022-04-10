Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından daha önce 41 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1), adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi.

YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.

COVID-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları, 6 Mayıs'ta açıklanacak.