"Uzayda Hayat" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Albayrak Medya'ya ait Bilge Çocuk dergisi tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Eyüpsultan'daki Vialand Tema Park'ta gerçekleştirildi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Çocukların araştırma, yazma ve üretme becerilerini geliştirmek, yerli ve milli şuurla ülke menfaatlerini ön planda tutan uzay bilimi meraklılarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya, ülke genelindeki 18 bin okuldan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katıldı.

Elemeleri geçerek finale kalan öğrencilerden Şeyda Sak, Mehmet Demir Dileyen, Melike Çavuş, Yaren Akdemir, Meryem Akçuru, Ali Aras Özdinçer ve Duru Beren Keser mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birinciliğe Ankara'dan Ahmet Yiğit Alpay layık görülürken, ikinci Ankara'dan Ahmet Fevzi Ören, üçüncü Sakarya'dan Işık Yıldırım oldu. Öğrenciler ödüllerini Bakan Tekin, Vali Gül, Alper Gezeravcı ve Nuri Albayrak'ın elinden aldı.

"Rafadan Tayfa" isimli çocuk eğlence grubunun da sahne aldığı etkinlikte, çocuklar kurulan standlarda oyunlar oynadı.

Gezeravcı: Hiçbir hayali kurmaktan geri kalmayacaksınız

Gezeravcı, buradaki konuşmasında, gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ardından bu işin asıl öznesi, merkezinde olan çocuklarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Gezeravcı, "Bugün burada olmamızın sebebi sadece yaptığımız bir faaliyeti anlatmak değil. Bakın ülkemizin hiç adım atmadığı bir alanda, sizlerin yaşındayken, çocuk yaştayken benim hayallerime dahi almamış olduğum bir alanda devletimizin güçlü iradesiyle, gelecekte altına sizlerin imzanızı atacak olduğunuz bir yolun başlangıcı yapıldı. Bugün okumuş olduğunuz okullarınızda, eğitim görmüş olduğunuz sıralarınızda hayalinizden geçirdiğiniz her şeyin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde, devletimizin güçlü iradesiyle yapılabileceğini bir kere daha ispatlamış olduk." diye konuştu.

Çocuk yaştayken uzaya gitmenin, astronot olmanın başka ülkelerin ve başka milletlerin çocuklarının hayali olduğunu düşündüğünü anlatan Gezeravcı, devletin güçlü iradesiyle bunun artık gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Gezeravcı, "Bugün siz, devletimizin güçlü iradesiyle artık başka milletlerin çocuklarına ait olduğunu düşündüğünüz hiçbir hayali kurmaktan geri kalmayacaksınız. Yapılmış olan bu işin merkezinde artık sizler varsınız. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar adım atmadığımız uzay alanında faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Lütfen hayallerinizi hiçbir zaman kısıtlamayın. Başınızda bulunan anne babalarınız, okullarınızda bulunan öğretmenlerinizin size çizdiği yol sayesinde, onların size kol kanat germesi vesilesiyle hayalinizden geçen her işi yapabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.