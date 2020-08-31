Türkiye'de bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı
Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bazı üniversiteler güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde Konya Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin uzaktan eğitim kararı alındı.
Karar, üniversitelerin resmi Twitter hesaplarından da duyuruldu.
Konya Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz; 2020-2021 öğretim yılı Güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına toplam 3123 olarak açıklanan kontenjana 2927 aday yerleşerek, Üniversitemiz programlardaki doluluk oranı yüzde 93.72 oldu."
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