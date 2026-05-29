Türk üniversiteleri uluslararası fuarda çok sayıda anlaşma imzaladı

Türkiye Ulusal Ajansı, dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliği kabul edilen NAFSA 2026'ya katılan Türk üniversiteleri, yüzlerce görüşme gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzaladı.

Açılan "Study in Türkiye" pavilyonuyla yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle sağlanan iş birliklerle uyumlu biçimde temsil edildi.

Pavilyon ile başta Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesinin amaçlanması, Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve iş birliğine açık dinamik yapısı da Amerika sahnesinde ortaya konuldu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da yaptığı açıklamada, NAFSA fuarında 89 Türk üniversitesi ve 3 kamu kurumuyla yer aldıklarına dikkati çekerek, daha önce İsveç ve Hong-Kong'da düzenlenen prestijli yükseköğretim fuarlarına katıldıklarını aktardı.

NAFSA kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıkları bilgisini veren Astarcı, "Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuruyoruz" değerlendirmesini yaptı.