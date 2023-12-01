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Eğitim
AA 01.12.2023 10:22

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na son başvuru 11 Aralık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, lisans öğrencilerini, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısına başvurmaya davet etti.

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na son başvuru 11 Aralık
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, "TÜBİTAK STAR Lisans 2023" çağrısı başvurularının başladığını hatırlattı.

Programın, gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunduğunu bildiren Kacır, "Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapabileceksiniz. Son başvuru tarihi 11 Aralık'tır" ifadesini kullandı.

 

Kacır, paylaşımında, programın detaylarının yer aldığı "star.tubitak.gov.tr" ve başvuru linki olan "https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm" adreslerine de yer verdi.

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