Gençlerin haberin öznesi olmalarını amaçlayan Mobil Gazetecilik Atölyesi İstanbul'da kapılarını açtı. "Gençler İçin Gazetecilik Projesi" TRT’nin sosyal farkındalık çalışmalarından biri...

Proje kapsamında farklı ülkelerden öğrencilere gazetecilik eğitimi veriliyor.

İstanbul'daki eğitim programına farklı ülkelerden 150 öğrenci katılıyor

Proje Koordinatörü Muhammet Ali Üstün, “ 20 yaş altı gençlere mobil gazetecilik öğretmeyi hedefleyen bir projedir. Bugüne kadar 40 farklı eğitimle dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 500 den fazla öğrenciye eğitim verdik. Bugün burada TRT ve Maarif Vakfı iş birliğiyle dünyanın farklı yerlerinden gelmiş 150 öğrenciye İngilizce Arapça ve Fransızca olarak mobil gazetecilik eğitimi veriyoruz” diye konuştu.

Eğitim için Türkiye'ye; Madagaskar, Togo, Gambiya, Pakistan, Arnavutluk gibi farklı ülkelerden gençler geldi.

Eğitim için gelen öğrencilerden biri, “Program sayesinde gazeteciliğe bir giriş yapmış oldum. Çok fırsatlarla karşılaşacağıma inanıyorum” dedi.

Üretilen içeriklerin dünyaya duyurulması teşvik ediliyor

Programın eğitim kadrosu TRT’nin gönüllü ve tecrübeli gazetecilerinden oluşuyor.

Gençlere gazeteciliğe giriş gibi temel konularının yanı sıra, yazılı-sözlü hikâye anlatımı, telefon, tablet gibi mobil araçlarla video çekimi ve düzenleme teknikleri öğretiliyor.

Üretilen içeriklerin dijital platformlar üzerinden tüm dünyaya duyurulması amaçlanıyor.

