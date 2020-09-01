Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, dün sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

TRT EBA TV kanallarına nasıl ulaşılacak?

Uzaktan eğitim modeline ilişkin olarak 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılıyor.

Uzaktan eğitim için hazırlanan TRT EBA TV, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de takip edilebiliyor.

TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız

TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız

TRT EBA TV Lise için tıklayınız

EBA TV frekansları

TRT EBA TV İlkokul HD –Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 86

TRT EBA TV Ortaokul HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 87

TRT EBA TV Lise HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 88

TRT EBA TV İlkokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 89

TRT EBA TV Ortaokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 90

TRT EBA TV Lise –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 91

TKGS Nedir?

TKGS, uydu alıcıları ve Smart TV’lerin ihtiyaç duyduğu tüm kanal bilgisinin TÜRKSAT tarafından yayınlanması ve uydu alıcılarına aktarılan bu bilginin işlenerek, kanal veri tabanlarının güncellenmesi prensibiyle çalışan bir kanal güncelleme sistemidir.

Kanal ekleme işlemi nasıl yapılır?

El ile kanal ekleme işlemi uydu alıcısının markası ve modeline göre farklılık gösterebilir. EBA TV'yi uydu alıcısına eklemek isteyenler, uydu alıcısının menüsünden kanal ekleme, kanal arama, otomatik kanal arama, el ile arama ya da manuel arama başlıklı menüyü seçip, verilen frekans değerlerini girerek TRT EBA TV'yi ekleyebilir.

-TÜRKSAT KABLO TV Kanal Listesi-

TRT EBA TV İlkokul HD – 465. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD – 466. Kanal

TRT EBA TV Lise HD – 467. Kanal

TRT EBA TV İlkokul –932. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul –933. Kanal

TRT EBA TV Lise –934. Kanal

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-Devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

MEB'den '7 adımda EBA'ya nasıl girilir?' videosu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere kolaylık olsun diye "7 adımda EBA" kullanım videosu hazırladı. Videoda EBA ile ilgili bilinmesi gerekenler adım adım anlatıldı.