Siirt'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu yapıldı. Üniversite adayları aileleriyle sınav merkezlerine gitti.

Öğrenciler sınavın yapıldığı merkezlerde üst aramalarının ardından sınav salonlarına alınırken, aileler ise bina çevrelerinde bekledi.

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda da öğrenciler, sınav salonuna alındı.

Bu arada salona alınan adaylardan Mehmet Zakir Sevilgen, sınav yerinin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmadığını fark etti.

Yanlış sınav yerine giden Sevilgen'i görevli polis ekipleri polis aracıyla sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna götürdü.

Kaynak: AA