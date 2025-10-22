Hafif Sağanak Yağışlı 11.6ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 22.10.2025 19:03

ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberlere ilişkin ÖSYM’den yazılı açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

