2020-KPSS Lisans sınavına ilişkin branş sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar sistemdeki sıralamaya göre tercihlerini yapacak.

Açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, "Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Branş sıralamasının KPSS yerleştirme işlemlerine etkisi olmuyor. Ancak adaylar bu bilgilendirme sayesinde kendileriyle aynı alanda sınava giren diğer adayların başarı durumlarını görüp ona göre tercih yapıyor.

Dikey Geçiş Sınavı ek tercih yerleştirme başvuruları da başladı. Başvurular, 11 Kasım’a kadar devam edecek.

Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesinden ya da mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

