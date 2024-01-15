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Eğitim
AA 15.01.2024 06:27

Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bugün bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak genel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

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Milli Eğitim Bakanlığı Şehit Yusuf Tekin
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