Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı.

Selçuk “Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi.

Okullar tatil edilmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Daha sonrasında okulların tatil edilmesi kararı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.