Eğitim uzmanları İstanbul'da "Okul Öncesi Çalıştayı"nda bir araya geldi. Gündemde, okula yeni başlayacak öğrenciler vardı. Uzmanlara göre, çocukları motive ederken kullanılacak dile özen gösterilmeli.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 5-6 Eylül'deki uyum sürecini şöyle anlatıyor:

"İki günle sınırlı olmak üzere uygulanacak. Hem çocuklarımız okulu ve çevresini hem de veliler öğretmenleri tanıyacak."

"Çocuklarınızla daha fazla vakit geçirin"

Aileler okulları sıkıcı ve kurallardan ibaret yerler gibi göstermemeli. Abartılı beklentiler oluşturmak ise çocukta hayal kırıklığına yol açabiliyor.

Çocuk Psikiyatristi Nagihan Saday Duman, "Derste oturacaksın, sıradan kalkmayacaksın gibi kurallardan bahsediyoruz ama eğlenceli yanlarını unutuyoruz" diyor.

Velilerin, okula ve öğretmenlere karşı pozitif yaklaşması da çocukları olumlu etkiliyor. Uzmanlardan velilere son bir öneri daha var:

"Okula yeni başlayan çocuklarınızla daha fazla vakit geçirin, birlikte ders çalışıp oyunlar oynayın."

Kaynak: TRT Haber