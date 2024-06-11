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Eğitim
AA 11.06.2024 11:04

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri dün erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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