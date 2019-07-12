Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından "Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Bu kursta öğretmenler, temel afet bilinci, KBRN, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda bölgelerde teorik eğitim alıyor.

Ayrıca öğretmenler, belirli periyotlarda Ankara'da gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle doğal afetlere karşı hazır hale getiriliyor.

Eğitimciler doğal afetlere karşı hazır olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, bu yılın şubat ayında başlayan kursla eğitimcileri doğal afetlere karşı hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma faaliyetlerini refleks haline getirmek istediklerini anlatan Karataş, afet ve acil durumlarında ilk dakika ve saniyelerin çok önemli olduğunu belirtti.

Karataş, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Acil durumlarda tahliye ve kurtarmayı refleks haline getirmek için ülkemizdeki bütün okullarda ve kurumlarında bu eğitimleri yaygın hale getirmek istiyoruz. Tüm kurumlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz AKUT ve AFAD'ın yapmış olduğu tüm çalışmalara paralel" dedi.

"Hedefimiz 1 milyona yakın öğretmenin tamamına ulaşmak"

Deprem bölgelerinde olan kentlerde eğitimlere ağırlık vereceklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Daha önceden de eğitimini almış kişileri burada eğitime alıyoruz. Eğiticileri eğiterek bir profesyonellik oluşturuyoruz. Hedeflediğimiz kitlede 18 milyona yakın öğrenci ve bunları eğiten 1 milyon civarında ki öğretmen."

Karataş, bugüne kadar çeşitli illerde eğitim kurslarını gerçekleştirdiklerinden bahsederek, arama, kurtarma ve tahliye eğitimini Türkiye'nin tüm kentlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinin de hazırlanan model içerisinde yer aldığını belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Tahliye ve kurtarma diye ayrı bir olarak modelleme yaptık. Hedefimiz 1 milyona yakın öğretmenin tamamına ulaşmak. Şu an da ülke çapında da 60 bine ulaştık. İnsanları korumak milli bir görevdir. Biz bu işe milli mücadeleden bir sahife olarak bakıyoruz. Tüm insanımızı da bu konuda duyarlı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA