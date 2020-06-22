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Öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.
Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
Etiketler: Sözleşmeli öğretmen Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
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