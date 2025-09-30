Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Eğitim
AA 30.09.2025 17:03

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 2025-2026 akademik yılının açılış dersi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için, "İlk Dersimiz Gazze, Peygamberimiz ve İslam Ümmeti" başlığıyla gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, yeni akademik yıla buruk şekilde başlandığını söyledi.

Gazze meselesinin kalplerde yara olduğunu belirten Zorlu, "Gazze'de kardeşlerimiz ölümle, açlıkla, yoklukla sınanıyor. Orada çocuklar enkazın arasında büyüyor. Orada anneler, sabrın en ağır yükünü taşıyor. Orada babalar, çaresizliğin en keskin yüzüyle yüzleşiyor. Gazze'nin sokaklarında her gün insanlık imtihan ediliyor. İnsanlık orada kanıyor. Dünyanın en gelişmiş cinayet şebekesi konumunda olan İsrail rejimi, 723 gündür Gazze'de ve Batı Şeria’da soykırım ve istila politikası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi

Kendisini dinleyen öğrencilere seslenen Zorlu, "Değerli öğrencilerim, ilahiyat eğitimi yalnızca kitap bilgisinden ibaret değildir. İlahiyat eğitimi, hakikati arayıştır, vicdanı inşa ediştir. Zulüm karşısında susmamayı öğrenmektir. Bu fakültede aldığınız her ders, sadece sizin değil, insanlığın kaderiyle de ilgilidir. Burada öğrendiğiniz her bilgi, dünyanın başka bir köşesinde mazluma umut olsun. Burada öğrendiğiniz her bilgi, zulme karşı bir direnç aracı olsun. Bu sorumluluk bizlerin omuzlarındadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, açılış dersi, Gazze için yapılan dua, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

