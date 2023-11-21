Muş'ta 20 öğretmen ve 8 öğrenci Erasmus'la Avusturya'ya gidecek

Okul tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında desteklenen "Okul Eğitiminde Derin Öğrenme Tasarımı" projesi kabul edildi.

Okul Müdürü Mehmet Nuri Çelik, gazetecilere, Anadolu Lisesi olarak Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında 20 öğretmen ve 8 öğrencinin Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceğini söyledi.

Projenin 4 aşamalı bir programının olduğunu dile getiren Çelik, "Bunlardan biri 3 idarecimizin ön hazırlık ve gözlem seyahati olacaktır. Daha sonra 10 öğretmenimiz, her biri 5'er günlük 2 faaliyetle iş yerinde gözlem ve eğitim kurslarına katılacaktır. 3'üncü aşamada da 2 öğretmen ve 8 öğrencimiz Viyana'da iklim temelli gezi organizasyonuna katılacaktır. Son olarak 2 öğretmenimiz yapay zeka ve robotik kodlama alanında eğitim almak için 14 günlük hareketlilik gerçekleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Okulun proje okulu olma yolunda büyük bir mesafe aldığını ifade eden Çelik, "Viyana'daki 14 günlük eğitime katılacak öğretmenler, alacakları eğitimle ilimizde ve ülkemizde robotik ve yapay zeka noktasında deneyimlerini buradaki eğitimcilere ve paydaşlarımıza aktarmış olacaklar. Yurtdışı faaliyetleriyle öğretmenlerin Avrupa eğitim sisteminde uygulanan başarılı örnekleri yerinde görme fırsatı bulacaklardır. Öğretmenlerimiz alacakları eğitimlerle yenilikçi yöntemler öğrenerek mesleki anlamda daha donanımlı hale geleceklerdir" diye konuştu.