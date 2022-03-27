Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.
COVID-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.
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