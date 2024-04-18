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Eğitim
DHA 18.04.2024 11:03

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinlilere destek

Milli Eğitim Bakanlığı, Filistin'den Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ve Türkçe öğrenimi çalışması başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinlilere destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan çalışmalardan Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Türkiye’ye getirilen Gazzeliler yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından sunulan destek kapsamında Filistinli misafir çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli planlamalar yapılacak.

Özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre rehberlik faaliyetleri Bakanlığın ilgili birimlerince yürütülecek.

Sunulan eğitim desteği kapsamında İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Sultangazi ve Bakırköy ilçelerinde denklikleri yapılanlar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti alıyor.

Türkçe kursu açıldı

Ankara'da ise geçici barınmaları sağlanan Filistinlilerin Türkçe kursu taleplerinin karşılanması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan planlamalar sonucu çocuklar ve yetişkinler için olmak üzere Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretimi A1 Seviye Kursu açıldı. Denklikleri yapılan öğrenciler sınıf seviyelerine göre okullara yerleştirilmeye başlandı.

Öte yandan Bakanlığın; İstanbul ve Ankara'daki çeşitli tesislerde geçici barınmaları sağlanan Gazzeli savaş mağdurlarına yönelik, halk eğitimi merkezlerinde açtığı Türkçe Öğretimi Kursları’nda çanta ve kırtasiye eşyaları dağıtılıyor. Filistinli savaş mağduru misafir çocuklar ve yetişkinler için gerekli her türlü çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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