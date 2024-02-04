Puslu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 04.02.2024 11:43

MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tablolarını" yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde, il sınıf veya alan zümrelerince oluşturulacak "konu soru dağılım tabloları"na örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.

MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tablolarını" yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf veya alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf, alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayın..

İl sınıf, alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.

Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Medya kuruluşları, 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayın yapacak
12:32
Antalya'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
12:25
Bitlis'te zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama
12:22
Ocakta 45 ilin ihracatı arttı
12:19
Depremde iki çocuğunu kaybeden kuaför, çocukların saçını yaparak teselli arıyor
12:10
Depremlerden etkilenen 11 il, bir yılda 57 bin 15 kez sallandı
Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye
Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye
FOTO FOKUS
Enkaz altındaki oğlu yerine daha zor durumdaki öğrencileri kurtardı
Enkaz altındaki oğlu yerine daha zor durumdaki öğrencileri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ