MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevcut ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturdu.

Çalışma grubunun ilk toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında yapıldı.

Bakan Selçuk, çalışma grubuyla ilgili açıklamasında, Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme ile ilgili tüm süreçleri masaya yatırdıklarını söyledi.

"Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyacımız bulunuyor. Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olan öğretim üyelerinin ve uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bakanlığa bağlı 'Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi' çalışma grubumuz, Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirecek."

MEB, analiz ve değerlendirme raporları yayımlayacak

"Eğitimle ilgili analiz ve değerlendirme raporları yayımlamaya başlayacağız. Bu raporların hazırlanmasında da çalışma grubunun katkısını alacağız" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, söz konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan ve mesleki eğitime dair olacak ilk raporun bu ayın sonunda yayımlanacağını belirtti.

Çalışma grubunda MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir S. Gür, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Ceylan ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu var.

Kaynak: AA