Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarının tamamında kurumsal kaliteyi izlemek amacıyla, 9 Mayıs 2019'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi" yayımlanmıştı.

Bu kapsamda, bu dönem mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı, kurumsal dış değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

246 okulun bir kısmının planlanan dış değerlendirmesinde birinci etap 14-18 Ekim'de tamamlandı, bir kısmında 4-8 Kasım'da tamamlanacak.

Kurumsal dış değerlendirmede, kalite güvence sistemi ile ilgili eğitim alan yöneticiler ve öğretmenlerin yanı sıra ilk kez, sektör temsilcileri de yer alıyor.

Kalite güvence sistemi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sistemi kurduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Öz değerlendirme raporları, her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştireceklerini ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içeriyor. Bu dönem sektörlerle imzaladığımız iş birliği protokolleri ile proje kapsamına aldığımız okullarımızı dış değerlendirmeye aldık. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermektir. Süreç tamamlandığında, kurumsal dış değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme raporu da yayımlayacağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız."

Özer, yaptıkları çalışmaların sadece kalite süreçlerini iyileştirmeyeceğini, aynı zamanda sektörlerde de mesleki eğitimin kalitesi ile ilgili uluslararası standartlarda kültürün yaygınlaşmasına katkı vereceğini vurguladı.

Proje okulları mükemmeliyet merkezlerine dönüşüyor

Özer, proje okullarını, bulundukları bölgelerde mesleki ve eğitimde mükemmeliyet merkezlerine dönüştüreceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mükemmeliyet merkezlerine dönüşecek proje okullarına ilişkin şunları söyledi:

"Her ilimizde en az bir proje okulumuz bulunuyor. Bu okullarımızı sürekli güçlendiriyoruz. Zaten sektör temsilcilerinin de aktif katkıları söz konusu. Dolayısıyla her bir okulumuzu nihayetinde eğitim verdikleri alanlarda birer mükemmeliyet merkezine dönüştüreceğiz. Bu okullarımızdan mezun olanların istihdam kapasiteleri de oldukça yüksek. Sonuç olarak diğer okullarımız için de rol model olacaklar ve geliştirdikleri iyi örnekler ve uygulamalar, bulundukları bölgelerdeki diğer okullarımızda yaygınlaştırılacak."

Kaynak: AA