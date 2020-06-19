Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

e-okul VBS için tıklayınız.

Koronavirüs salgını, öğrencilerin bir yıllık çabalarının sonuçlarını aldığı ve heyecanla bekledikleri karne dağıtım törenlerini de etkiledi. Öğrenciler ilk kez okullarında karne alamamanın burukluğunu yaşayacak.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda ilkokul ve ortaokul karnelerinin elektronik ortamda erişime açılmış olması, liselerde ise ikinci dönem için basılı ortamda karne düzenlenmemesi nedeniyle öğrenciler ilk kez okullarında karne alamamanın burukluğunu yaşıyor.