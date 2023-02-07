Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB elektronik sınavları erteledi
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-Sınavlar ertelendi.
Bakanlık tarafından ülke genelinde 7-12 Şubat tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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