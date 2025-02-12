Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 12.02.2025 13:31

MEB, Bursluluk Sınavı'na ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan'da gerçekleştirilecek "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na" (İOKBS) ilişkin merak edilen 20 soruyu yanıtladı.

MEB, Bursluluk Sınavı'na ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS'nin başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu.

En çok merak edilen 20 soruya yanıt verilen bilgilendirmeye göre, 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Aileler ve öğrenciler, sınava ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Sorular"ın cevaplarına ulaşmak için tıklayınız

ETİKETLER
Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim
Sıradaki Haber
Türkiye'den 11 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" arasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor
13:48
"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi
13:36
Doğduğunda vücudunda uyuşturucu tespit edilen çocuğun velayeti anneye verilmedi
13:30
Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, sosyal konut seferberliği ile bütünleştirilecek
13:14
Gümüşhaneli üçüzler Recep, Tayyip ve Erdoğan 5 yaşına girdi
13:16
Emine Erdoğan Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Yazma eserlerin sahteleri kullanılan yöntemlerin anlaşılması için sergilenecek
Yazma eserlerin sahteleri kullanılan yöntemlerin anlaşılması için sergilenecek
FOTO FOKUS
"Gökdoğan" hedefi tam isabetle vurdu
"Gökdoğan" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ