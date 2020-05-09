Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler LGS ve YKS'de maske ve dezenfektan kullanacak. Uzmanlara göre, öğrencinin maske kullanımı nedeniyle sınavda bir sürpriz yaşanmaması için öncesinde mutlaka deneyim kazanmaları gerekiyor.

“Öğrencilerin evlerinde bu pratiği uygulamalarını rica ediyorum”

Öğrencilerin deneyim kazanmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Bülent Şekerel, “Öğrencilerin evlerinde bu pratiği uygulamalarını rica ediyorum. Bir rahatsızlık duyarlarsa, konsantre olmalarında da sıkıntı olabilir. Bu nedenle deneme sınavı çözdükleri zaman, maskeli bu etkinliklerini gerçekleştirsinler” dedi.

Maskenin gözlük kullananlar için buharlaşma sorunu oluşturabileceğini de ifade eden Şekerel, “Maskenin içerisine küçük bir kağıt koymak gibi bir takım etkinlik yapılabilir. Çeşitli spreyler var. Gözlük camına sıkıldığı zaman buharlaşmayı engelliyor. Bundan da yararlanılabilir” sözlerini kullandı.

“Dezenfektanı sürekli kullanmasınlar”

Alerji ya da astımı olan öğrencileri de dezenfektan ve kolonya kullanımıyla ilgili uyaran Şekerel, şunları söyledi:

"Çocukların yüzde 5’i ile 10’unun astımlı olduğunu düşündüğümüzde bu yoğun koku zarar verebilir. Belki sınava kadar eldivenle girebilirler. Sınavda mutlaka eldivenlerini çıkartsınlar. Terleme yapabilir, performansı olumsuz etkileyebilir. Dezenfektanı sürekli kullanmasınlar. Sınavın başında bir kez kullansınlar."

“Astım rahatsızlığı olanlar olumsuz etkilenebilir”

Öğrencilerin, alerji ve astım ilaçlarının sınav boyunca yanlarında olması gerektiğini söyleyen Şekerel, “Astım rahatsızlığı olan öğrenciler olumsuz etkilenebilir. Onlar strese daha yatkın, olumsuz etkilenen gruplardır. Sınav salonuna nefes açıcı, rahatlatıcı ilaçları ile gelmelerine izin verilmesini rica ediyorum" dedi.