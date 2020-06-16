Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 20 Haziran Cumartesi günü öğrenciler hayalindeki liseye girebilmek için emek verecek.

Sınav yaklaştıkça stres de kaçınılmaz oluyor. Uzmanlara göre, başa çıkılamayan stres sınavdaki başarıyı olumsuz etkiliyor.

"Son üç gün bedensel ve zihinsel farkındalıkla geçerse başarılı olurlar"

Rehberlik Uzmanı Ömer Öcal, "Artık sakinlik ve dinlenme zamanı. Ne zaman canları isterse o zaman ders çalışmayı test çözmeyi bırakabilirler. Son 3 günü bedensel ve zihinsel farkındalıkla geçirirlerse daha başarılı olurlar." diye konuştu.

Uzmanlara göre sınava girecekler olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalı

Uzmanlara göre sınava girecekler olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalı

Strese karşı öncelikle zihin olumsuz düşüncelerden arındırılmalı.

Öcal, "Bir koltuğa geçsinler sakin bir oda, bedeni rahatlatıp farketsinler, nefeslerini farketsinler. Ne duyuyorum ne işitiyorum ne hissediyorum, duygularını düşüncelerini farketsinler. Sınava bedenimizle giriyoruz, beden kasılırsa algımızı düşüncemizi duygumuzu etkileyecek." ifadelerini kullandı.

"Sınav yorumlarından kaçının, çocuklarınızla gelecek planları yapın"

Bu süreçte aileler de öğrencilerin en büyük destekçisi. Uzmanların velilere de önerileri var.

Sınav yorumlarından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Öcal, "Sınavı sogulamak gibi düşünce içine girmesinler sonraya değil şimdiki ana odaklansınlar. Çocuklarıyla sürekli sohbet etsinler. Gelecek planı tatil planı yapsınlar." dedi.

Uzmanlar, iyimser ve azimli olunduğu taktirde stresin azalacağı ve sınavda başarının yakalanacağı inancında.