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Eğitim
TRT Haber 19.07.2023 10:31

LGS tercihleri için son gün

Yaklaşık iki hafta süren LGS tercih sürecinde son gün geldi, tercihler bugün saat 17.00'ye kadar sürecek. MEB tarafından duyurulan tarihlere göre LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü meb.gov.tr adresinde açıklanacak.

LGS tercihleri için son gün

3 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. 8'inci sınıf öğrencileri bugün saat 17.00'ye kadar lise tercihlerini yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokuldan gerçekleştirilebilecek.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 tercih işaretlenebilecek. Aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

Tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. 

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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