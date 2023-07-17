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Eğitim
TRT Haber 17.07.2023 12:24

LGS tercih sürecinde sona yaklaşılıyor

LGS tercih süreci devam ediyor. 8. sınıf öğrencileri tercihlerini 19 Temmuz'a kadar yapabilecek.

LGS tercih sürecinde sona yaklaşılıyor

3 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. 8'inci sınıf öğrencileri, 19 Temmuz Çarşamba günü 17.00'ye kadar lise tercihlerini yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokuldan gerçekleştirilebilecek.

10 okula kadar tercih yapılabiliyor

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

Sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 tercih işaretlenebilecek. Aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

Depremzede öğrencilere ek kontenjan

Deprem bölgesindeki öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

Tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. 

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