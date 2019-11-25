Eğitim
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı paylaşıldı25 Kasım 2019 Pazartesi 11:34 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:38
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.
Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorular var.
Kaynak: AA