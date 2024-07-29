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Eğitim
AA 29.07.2024 11:50

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı LGS
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