LGS beslenme paketinde velilerin onayı alınacak

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, MEB tarafından 8'inci sınıflara yönelik 14 Haziran'da düzenlenecek, katılımın isteğe bağlı olduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkezi sınava başvuruların 23 Mart'ta "e-Okul" üzerinden başladığını hatırlatan Kılınç, başvuruların 10 Nisan'a kadar süreceğini söyledi.

Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu beslenme paketinin içeriği, uzmanların görüşleri alınarak öğrencilerimizin sınava ilişkin konsantrasyonlarını artıracak, olası beslenme ihtiyaçlarını giderebilecek içeriklerde hazırlandı. Bu noktada e-Okul sistemi üzerinden velilerimiz tarafından başvuru esnasında açılacak olan sayfada, beslenme paketinin içerikleri hakkında bilgi verilerek, bu beslenme paketinden çocukların yararlanmasını isteyip istemedikleriyle ilgili görüşler alınacak.

Daha sonra bu sistem üzerinde açılan ekranda başvuru onayını veren ve çocuğun bu beslenme paketi içeriğinden yararlanmasını isteyen, herhangi bir sağlık gerekçesiyle bir probleminin olmadığını düşünen velilerimizin çocuklarına arada bu beslenme paketleri ikram edilecek."

"Sağlıklı ürünlerden oluşan bir paket içeriği oluşturuldu"

Kılınç, beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını bildirdi.

Velilerde, özellikle sınav aralarında çocuklarının beslenmesine ilişkin kaygının söz konusu olduğunu dile getiren Kılınç, bu konuda taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleriyle alan uzmanları tarafından bu konuya yönelik çalışma yapıldığını vurgulayan Kılınç, "Öğrencilerimizin özellikle besin ihtiyacını karşılayabilecek, sağlıklı ürünlerden oluşan bir paket içeriği oluşturuldu. Bu vesileyle de öğrencilerimizin özellikle 45 dakikalık arada, birinci oturumdan ikinci oturuma geçmeden önce ihtiyaçları olan besinleri almalarını sağlayabilecek bir imkan oluşturuldu. Bu noktada da bütün öğrencilerimizin bundan istifade etmesini bekliyoruz." dedi.

Beslenme paketlerinin sınava başvuru sırasında sadece e-Okul sistemi üzerinden talep edilmesi durumunda verileceğini ve içeriğine sistem üzerinden ulaşılabileceğini belirten Kılınç, "Çocukların belirtilen besin içeriklerine ilişkin olarak 'bu ürünleri tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığına' dair de beyan alıyoruz." diye konuştu.

Özel gereksinimli öğrenciler için alternatifler oluşturulacak

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitime ihtiyaç duydukları her alanda desteklenmeleri konusunda öncelikli olduklarını vurgulayan Kılınç, yayımlanan merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunda özel gereksinimli öğrencilere yönelik "pozitif ayrımcılık" yapılan uygulamaların bulunduğunu anlattı.

Görme yetersizliği bulunan özel gereksinimli öğrencilere yönelik velilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurması halinde alternatif tedbirler alınacağının altını çizen Kılınç, özel gereksinimli öğrencilerin, tedbirlerin alındığı ayrı sınıflarda sınava gireceğini ve onlara ilave 20 dakikalık süre tanınacağını ifade etti.

"Öğretmenlerimizin anlattıkları derslere odaklanmalarını tavsiye ediyoruz"

Kılınç, LGS kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Öğrencilerin özellikle Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını takip etmesi gerektiğini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Okulda öğretmenlerimizin anlattıkları derslere odaklanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bakanlığımızın yapay zeka destekli sınava hazırlık asistanı olan MEBİ platformu üzerindeki sorulardan, denemelerden istifade etmelerini öneririm. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan internet sayfamızdan yayımlanan soruları takip edebilirler. Bununla beraber Bakanlığımızın okullarımızın bünyesinde sunmuş olduğu Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan öğrencilerimiz istifade edebilir."

Sınavın kapsamı

Merkezi sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Birinci oturumun ardından 45 dakika ara verilecek, ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz'da alınacak.