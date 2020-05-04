Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

LGS 2020 ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 20 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınıf geçme sistemine ilişkin açıklama yapmıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yapmıştı.

Bakan Selçuk açıklamasında sınıf geçme sistemine de değinmişti.

Sınıf geçme sistemi nasıl olacak?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler.

İkinci dönem için not verilecek mi?

İkinci dönem için not verilmeyecek. Birinci dönem alınan notlar değerlendirmeye alınacak.

Zayıf notu olanlar sınıfı geçebilecek mi?

Zayıf notları olanlar da sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Sınıf geçme ile ilgili not ortalamasına bakılmayacak.

Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıfta kalma olmayacak. Bu yıl tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek.