Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 22 Kasım’da düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/GL9pKkbsAz pic.twitter.com/X9d7G79o9A— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 23, 2020
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