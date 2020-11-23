ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 22 Kasım’da düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.