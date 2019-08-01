Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca.

Bu dersler, Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada gösterilen Çinceyi de bu diller arasına ekleyecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açılacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrencinin tercih ettiği Çince bölümünün, 30 kişilik kontenjanı tamamen doldu.

Öğrenciler, hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak. Öğrencilerin, lise bitiminde Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen sınavda 4. seviyeyi geçebilir duruma gelmesi gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin bu seviyeyle çeşitli bursları alma imkanını yakalaması hedefleniyor.

Kaynak: AA