Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve genç işsizliğin azaltılmasındaki mutlak katkıyı sağlayacak olan mesleki eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının öncelik verdiği en önemli alanlar arasında yer alıyor.

Son dönemde sektörün istediği nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla çok yönlü iş birliklerini ortaya koyan protokoller imzalandı.

İmzalanan protokoller sonucunda hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan kalitesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul'da faaliyet gösteren 36 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açarak sürece hız kazandırılmaya çalışıldı.

"33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verilmekte"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

İstanbul’da farklı sebeplerden dolayı okul terki yaşayan, eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler için söz konusu programın büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yazıcı, 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programların uygulanmaya başlandığını ve toplamda bu sayının 314’e ulaştığını söyledi.

Yazıcı, "Mesleki eğitim merkezlerimizde 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verilmekte. Bu oldukça geniş bir yelpaze oluşturmakta. Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler." dedi.

Bu bağlamda İstanbul’da geniş katılımlı bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın başkanlığında, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde 3 oturumda gerçekleştirilen toplantılara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, 39 ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri, 340 mesleki ve teknik eğitim okul/kurum müdürü ve ilimizdeki tüm rehberlik araştırma merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin de verildiği mesleki eğitim merkezlerinin hemen herkes tarafından ulaşılabilir olmasının esas alındığı kaydedildi.

Okulda sürekli devamsızlık, akademik başarısızlık gibi sebeplerden ötürü eğitimlerini tamamlayamamış olanlara yönelik bir farkındalık oluşturularak bu programa öğrenci kazandırılması konusu görüşüldü.

Bu sayede öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde kalarak eğitime katılım oranının yükseltilmesi, nitelikli işgücüne katılım ve istihdam artışı sağlanacağı vurgulandı.