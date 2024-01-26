Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 26.01.2024 13:34

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Sınava başvurular, 13 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı

Bakanlık tarafından ilan edilen kılavuza göre, sınava resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.

9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Engelliler için bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Kadınlar erkeğin soyadını almak zorunda kalmayacak
13:51
Bakan Uraloğlu: Kentlerimiz için 16,3 milyon euro hizmet alım sözleşmesi imzaladık
13:44
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor
13:40
ABD'de seçime doğru: Trump popülerliğini neden kaybetmiyor?
13:24
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç teşekkürü
13:41
Bakan Yumaklı: Bu yıl 527 su ve sulama tesisini hizmete sunmayı hedefliyoruz
Sarsılmaz başarısını ABD'de perçinliyor
Sarsılmaz başarısını ABD'de perçinliyor
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ