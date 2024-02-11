Duman 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 11.02.2024 11:21

Her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyor

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan her 100 kişiden 52'si kız öğrencilerden oluşuyor. Akademisyenler içinde kadınların oranı yüzde 46,4 iken, akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi oranı erkekleri geride bıraktı.

Her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyor

129'u devlet, 75'i vakıf ve 4'ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyon 503 bin 181 öğrenci ve 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor.

Geçen yıl üniversitelere devam eden kız öğrenci oranı, ilk kez erkek öğrencileri geçerek, yüzde 50,8 olmuştu. Bu yıl bu oran daha da artarak 51,7'ye ulaştı.

Bu yılın şubat verilerine göre yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluştu.

Kadın akademisyen oranı yüzde 46,4 ile erkeklere yaklaşıyor

Türkiye'de 2003'te 74 bin 134 olan üniversitelerdeki akademisyen sayısı 2024'te 181 bin 498'e ulaştı. Bu akademisyenlerin 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadınlardan oluştu.

Böylece, toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46,4 oldu.

Kadın araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerinin sayısı erkekleri geçti

Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi oranı da erkekleri geride bıraktı.

Türkiye'de 42 bin 350 araştırma görevlisinden 22 bin 792'si kadınlardan, 19 bin 558'i erkeklerden oluşuyor. Buna göre, kadın araştırma görevlilerinin oranı yüzde 53,8 ile erkek araştırma görevlilerini geçti.

Bunun yanında, 35 bin 776 öğretim görevlisinden 18 bin 444'ü kadınlardan; 17 bin 332'si erkeklerden oluşuyor. Bu verilere göre, kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6 ile erkek öğretim görevlilerini geride bıraktı.

Akademide yüzde 34,3 oranında kadın profesör görev yapıyor

Akademide görev yapan 84 bin 207 akademisyenden 12 bin 296'sı profesör, 9 bin 947'si doçent, 20 bin 728'i doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Türkiye'deki profesörlerin yüzde 34,3'ünü, doçentlerin yüzde 41,8'ini, doktor öğretim üyelerinin yüzde 47,4'ünü kadınlar oluşturuyor.

ETİKETLER
YÖK Yüksek Öğrenim
Sıradaki Haber
MEB, okullarda üç dalda "sıfır atık" yarışması düzenleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı
12:12
İç savaş ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika'nın çocuk askerleri
12:18
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
11:46
Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 5,2 milyona yükseldi
11:32
2 ilde kar yağışı 15 yolu ulaşıma kapattı
11:54
Ege'nin köklü el dokumaları kurulan merkezde yaşatılıyor
Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor
Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ