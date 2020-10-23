Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, devam etmelerine rağmen zorunlu hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrenciler, başvurmaları halinde başka bir üniversite veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri için başvurular, ÖSYM tarafından bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar alınacak.

Adaylara başvuru öncesinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye edildi.