TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), bu yıl Genç Diplomat Akademisinin beşincisini düzenliyor.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Daha önceki yıllarda, programı düzenlediğimiz her yıl 50 öğrenciyi kabul ettik. Bu vesileyle 200 öğrencimiz bu programdan geçmiş oldu" dedi.

Amaç; okuyan, yazan kendini ifade edebilen gençler yetiştirmek.

Başvuru yapan gençlerden biri şöyle konuştu:

"TÜGVA'nın yapmış olduğu bu proje, benim hem lisans eğitimimde hem lisans üstü eğitimimde katkılar sunacağını düşündüğüm için bu projeye başvuru yaptım."

Genç diplomatlar yetişiyor

Akademiye kabul edilenler, 6 haftalık ders görecek. Stajlarını Türkiye'nin önemli kurumlarında yapacak.

Akademiden mezun olan öğrenciler, geleceğe umutla bakıyor. Mezun olanlardan biri, şunları söyledi:

"Yeterli ve nitelikli insan kaynağının doğru yerlerde ve doğru pozisyonlarda olmasının, ülkenin gelişimine katkı sağlayabileceğini tecrübe edindim."

5. Genç Diplomat Akademisinin başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber