Harun Dağlı, 2009 yılında KPSS'yi kazanıp Van'a atandıktan sonra doğu görevini tamamlayıp 2014 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Üçkuyu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.

Müdür yetkili öğretmen görevini 2016 yılında üstlenen Dağlı ilk iş, daha önceki yıllarda ana sınıfı olarak kullanılan ancak ana sınıfı kapatıldıktan sonra okulda depo, kömürlük ve odunluk gibi değerlendirilen odayı derslik şeklinde düzenlemeye karar verdi.

Ana sınıfı açmak için ev ev gezdi

Köyde ana sınıfı açmak için yeterli sayıda öğrenci olduğunu alan taraması ile tek tek evleri gezerek belirleyen Dağlı, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda okula ana sınıfı açılması kararı alınmasını sağladı.

Kararın ardından eşyaları çıkarttığı depoyu temizleyip tadilatını yapan Dağlı, derslik için gerekli parke, pencerelerin kaplanması, soba, oyuncak, sandalye, dolap gibi eşyaların teminini İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bazı okullardaki öğretmenlerin desteğiyle başardı.

Öğrencilerine faydalı olabilmek için depoyu sınıfa çevirdiğini anlatan Dağlı, okuldaki tamir ve tadilatın yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalıştı

Harun Dağlı, ders bitiminde, hafta sonlarında, hatta yaz tatillerinde bile okulla ilgilendiğini, zor da olsa depoyu sınıfa çevirerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı sağladığını anlattı.

İlkokul bölümüne ait dersliklerin ve okulun zemininin kötü göründüğünü aktaran Dağlı, "Temmuz ayında başladığımız tadilatın eylül ayında tamamlanması gerekiyordu. Depoyu boşaltıp temizliğini yaptık. Camlar ve kapısı kırıktı, çatısı akıyordu, onların tadilatını yaptık. Eksiklikler için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalardaki hayırseverlerden destek istedik. Sınıfın boyanması, camlarının onarılması sürecini tamamladık" diye konuştu.

"Okula yeni bir şey katmak mutluluk verici"

Bir sınıfın kapanmasının kolay, açılmasının ise zor olduğunu belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Van ili Bahçesaray ilçesinde göreve başladım. Orada da birleştirilmiş sınıfta görev yapıyordum. Orada da aynı azim ve kararlılıkla çalıştım, burada da aynı azim ve kararlılıkla devam ettim. Ülkenin neresinde olursa olsun Türk öğretmeni her şartta fedakar ve çalışkan bir şekilde görevine devam etmek zorunda. Biz de onun mutluluğunu yaşıyoruz. Ana sınıfı açıldığı zaman velilerimiz gelip teşekkür etti. Minnet duyduklarını belirttiler. Okula yeni bir şey katmak mutluluk verici. Öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak vicdanen önce bizi rahatlatıyor."

[Fotoğraf: AA]

"Velileri eğitimin içine dahil ediyorum"

Öğretmen Dağlı, köy yerinde özellikle ev kadını velilerin iş yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklı öğrencilerle ilgilenememesinin başarıyı olumsuz etkilediğini ancak her ay yaptığı veli toplantıları, ev ziyaretleri ile velileri eğitim öğretimin içine dahil ederek okul-aile iş birliğini sağlamada başarılı olduğunu ifade etti.