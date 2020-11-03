2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabilecek.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Kasım'da uygulanacak 2020 EKPSS’ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı, sınav giriş belgelerini internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.