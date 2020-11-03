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EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabilecek.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Kasım'da uygulanacak 2020 EKPSS’ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı, sınav giriş belgelerini internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği belirtildi.
Açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.
2020-EKPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/jGegEbpNuc pic.twitter.com/d78GGYqjdB— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 3, 2020
Etiketler: ÖSYMSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 15:07
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