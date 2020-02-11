Haber Giriş: Kaynak: AA
EKPSS başvuruları için yarın son gün
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) için yapılacak başvurular yarın sona erecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS adayları, başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.
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