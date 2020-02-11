ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS adayları, başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.