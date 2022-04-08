Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 20 Mart'ta yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Adaylar cevaplarını inceleyebilecek

Sınava ait cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. Adaylar, kendi cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugün saat 10.15 itibarıyla 10 gün süreyle inceleyebilecek.

Adaylar, internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba ulaşabilecek.

20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. @tcmeb — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 8, 2022

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.